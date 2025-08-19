Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 20 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:25 y se pone a las 18:36.
Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
El durísimo comentario de Moria Casán sobre Guillermo Francella tras las polémicas con Homo argentum
- 2
Cinco pitbulls atacaron a un reconocido neurocirujano en Mendoza mientras corría
- 3
Agostina Hein se consagró campeona mundial juvenil en los 400 metros combinados
- 4
Fuerte cruce entre Sergio “Tronco” Figliuolo y Myriam Bregman por un sketch en Neura sobre Nicolás del Caño