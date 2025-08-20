LA NACION

Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 21 de agosto, la temperatura rondará entre 12 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 21 de agosto.
El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 21 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 21 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 18:37.

Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum
    1

    Florencia Peña se sumó a la polémica sobre Homo Argentum

  2. Un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió
    2

    Violento accidente en la Panamericana: un auto se incrustó contra un camión detenido en la banquina y el conductor murió

  3. Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos en el aeropuerto de Barcelona
    3

    ¿Se confirma el romance?: Nicki Nicole y Lamine Yamal, juntos en el aeropuerto de Barcelona

  4. Quiénes son los diputados que desafiaron el veto de Milei sobre discapacidad
    4

    Uno por uno. Quiénes son los diputados que desafiaron el veto de Milei sobre discapacidad

Cargando banners ...