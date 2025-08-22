Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de agosto de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 23 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:22 y se pone a las 18:38.

Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..