LA NACION

Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 29 de agosto.
El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 29 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:16 y se pone a las 18:41.

Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida
    1

    Diego Spagnuolo hoy: dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida

  2. La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou
    2

    La inesperada revelación de la exprimera dama de Uruguay sobre su divorcio y sus lapidarias críticas contra Lacalle Pou

  3. Jorge Martínez: su recuperación, la relación que se terminó en México y su regreso a la Casa del Teatro
    3

    Jorge Martínez: su recuperación, la relación que se terminó en México y su regreso a Buenos Aires

  4. Nuevo escándalo en Italia: cierran otro sitio al que subían fotos sexistas y retocadas de actrices y políticas
    4

    Escándalo en Italia por un sitio al que subían fotos sexistas de actrices y políticas, incluidas de Meloni

Cargando banners ...