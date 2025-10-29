LA NACION

Clima en El Trébol hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 21;

El pronóstico del tiempo para El Trébol para el 30 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de El Trébol, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de El Trébol se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:06 y se pone a las 19:16.

Pronóstico del tiempo en El Trébol para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

