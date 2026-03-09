LA NACION

Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de marzo, la temperatura rondará entre 17 y 29; descartan lluvias durante la jornada

El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 10 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 10 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 64 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 19:31.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

