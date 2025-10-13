LA NACION

Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 14 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 28;

El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 14 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 14 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 26 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:29 y se pone a las 19:16.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

