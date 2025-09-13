Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 14 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:07 y se pone a las 18:57.
Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
