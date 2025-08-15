LA NACION

Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 16 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 17;

El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 16 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 16 de agosto el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 18:40.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
