LA NACION

Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 19;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 2 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 2 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:22 y se pone a las 18:50.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Scaloni, la inoportuna Finalissima con España y la reacción por De Paul, Paredes y Di María
    1

    Lionel Scaloni: la inoportuna Finalissima con España y la reacción por De Paul, Paredes y Di María

  2. La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica
    2

    La principal asociación de expertos en genocidio acusa a Israel en una resolución histórica

  3. Señal desde el Vaticano: el primer gesto de apertura del papa León XIV hacia la comunidad LGBT
    3

    Señal desde el Vaticano: el primer gesto de apertura del papa León XIV hacia la comunidad LGBT

  4. Langostas, autos de lujo y blindaje total: el misterioso y excéntrico viaje en tren de Kim a China
    4

    Langostas, autos de lujo y blindaje total: el misterioso y excéntrico viaje en tren de Kim a China

Cargando banners ...