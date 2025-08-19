Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 20 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 19;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 20 de agosto el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 99 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:37 y se pone a las 18:43.
Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
