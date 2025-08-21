Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 22 de agosto, la temperatura rondará entre 13 y 17;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 22 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:35 y se pone a las 18:44.
Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Se firmó nueva paritaria en el Congreso y la dieta de la mitad de los senadores llegará a $10 millones brutos en noviembre
- 2
Crece la escalada retórica por el despliegue de barcos de EE.UU. frente a Venezuela: una advertencia chavista, el mensaje de la DEA y la irrupción china
- 3
¿Qué falló? Minuto a minuto: la secuencia de errores y negligencias que derivó en la noche de horror en Independiente
- 4
Confesiones escandalosas en medio de un campo minado