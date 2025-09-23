Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 24 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 23;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 24 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:54 y se pone a las 19:03.
Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
