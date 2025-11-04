Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 5 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 5 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:07 y se pone a las 19:33.
Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
