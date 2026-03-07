LA NACION

Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 8 de marzo, la temperatura rondará entre 18 y 28; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 8 de marzo
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 8 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 8 de marzo el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:00 y se pone a las 19:33.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 70 y 100 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. EE.UU. amenazó que Irán hoy “será golpeado con fuerza” y que extenderá sus ataques a más objetivos
    1

    Trump amenazó que Irán hoy “será golpeado con fuerza” y que extenderá sus ataques a más objetivos

  2. Por primera vez, dos mujeres asumieron el rectorado de una universidad pública más que centenaria
    2

    “Hito institucional”: Por primera vez, dos mujeres asumieron el rectorado de una universidad pública más que centenaria

  3. Las 20 yerbateras que más venden: la correntina que crece a “tasas chinas” y es la nueva líder y las cordobesas que sorprenden
    3

    Las 20 yerbateras que más venden: la correntina que crece a “tasas chinas” y es la nueva líder y las cordobesas que sorprenden

  4. Hay alerta amarilla por tormentas para este sábado 7 de marzo: las provincias afectadas
    4

    Hay alerta amarilla por tormentas para este sábado 7 de marzo: las provincias afectadas