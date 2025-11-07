LA NACION

Clima en Rafaela hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de noviembre, la temperatura rondará entre 10 y 24;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 8 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Rafaela para el 8 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rafaela, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rafaela se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 94 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:04 y se pone a las 19:36.

Pronóstico del tiempo en Rafaela para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Nació como la primera casa de empanadas de la ciudad y hoy es una pizzería icónica
    1

    Nació como la primera casa de empanadas de la ciudad y hoy es una pizzería icónica

  2. Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales
    2

    Una pastilla da esperanza para uno de los cánceres más letales

  3. China estrena su portaaviones más moderno y acelera la ambición militar de Xi
    3

    China busca proyectar su influencia en el mar con un nuevo y poderoso portaaviones, el Fujian

  4. Diez preguntas claves (y sus respuestas)
    4

    El desembarco de Decathlon: diez preguntas claves (y sus respuestas)

Cargando banners ...