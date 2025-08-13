LA NACION

Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 14 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 18;

El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 14 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 14 de agosto el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:33 y se pone a las 18:34.

Pronóstico del tiempo en Reconquista para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

