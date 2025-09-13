Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de septiembre, la temperatura rondará entre 16 y 27;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 14 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:59 y se pone a las 18:50.
Pronóstico del tiempo en Reconquista para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
