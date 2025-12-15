Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 16 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 28;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 16 de diciembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:54 y se pone a las 19:54.
Pronóstico del tiempo en Reconquista para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
