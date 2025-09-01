LA NACION

Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 2 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 2 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 21;

El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 2 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 2 de septiembre el cielo estará con neblina por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:13 y se pone a las 18:44.

Pronóstico del tiempo en Reconquista para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 0 y 2 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

