Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 31 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 31 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:06 y se pone a las 19:19.
Pronóstico del tiempo en Reconquista para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
