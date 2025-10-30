LA NACION

Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 31 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 26;

El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 31 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 31 de octubre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:06 y se pone a las 19:19.

Pronóstico del tiempo en Reconquista para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

