LA NACION

Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de febrero, la temperatura rondará entre 25 y 37;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 4 de febrero.
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 4 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 4 de febrero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 30 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:30 y se pone a las 19:54.

Pronóstico del tiempo en Reconquista para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 37 grados.

A la noche, el clima rondará los 33 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Dos buques oxidados, símbolo del vínculo de desidia y corrupción que unió a Venezuela con los Kirchner
    1

    El derrumbe. Dos buques oxidados, símbolo del vínculo de desidia y corrupción que unió a Venezuela con los Kirchner

  2. El hacendado que donó una porción de terreno para que pasara el ferrocarril pero puso una condición ineludible
    2

    El hacendado que donó una porción de terreno para que pasara el ferrocarril pero puso una condición ineludible

  3. 3

    La Justicia porteña, a punto de definir sobre la polémica obra en el Luna Park

  4. Por qué los ricos y poderosos no podían decirle ‘no’ a Jeffrey Epstein
    4

    Por qué los ricos y poderosos no podían decirle ‘no’ a Jeffrey Epstein