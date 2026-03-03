LA NACION

Clima en Reconquista hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de marzo, la temperatura rondará entre 20 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 4 de marzo.
El pronóstico del tiempo para Reconquista para el 4 de marzo.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Reconquista, indica que hoy 4 de marzo el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Reconquista presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:52 y se pone a las 19:29.

Pronóstico del tiempo en Reconquista para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Petri criticó a Villarruel y la vice contraatacó: "Quieren mi renuncia pero no se les va a dar"
    1

    Petri y Villarruel se cruzaron por un gesto en el Congreso: de “golpista” a “te conozco por el trencito de la alegría”

  2. La decisión sobre los precios de los autos que tomó Volkswagen
    2

    La decisión que tomó Volkswagen sobre los precios de sus autos en marzo

  3. La automotriz que vende sus autos 0km en cuotas y la primera se paga a los 60 días de manejarlo
    3

    La automotriz que vende sus autos 0km en cuotas a tasa 0 y permite pagar la primera cuota a los 60 días

  4. Cinco años de entrevistas, 40 horas de conversación y una amenaza recurrente: “Suárez Mason nunca se arrepintió de nada”
    4

    “Si lo contás, te mato”. Cinco años de entrevistas, 40 horas de conversación y una amenaza recurrente: “Suárez Mason nunca se arrepintió de nada”