Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 1 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 24;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 1 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:28 y se pone a las 19:00.
Pronóstico del tiempo en Rosario para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
