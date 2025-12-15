LA NACION

Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 16 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 16 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 16 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 16 de diciembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 73 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:12 y se pone a las 20:05.

Pronóstico del tiempo en Rosario para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Murió en un crucero tras enfrentarse con la tripulación: su pareja presentó una demanda
    1

    Murió en un crucero tras un enfrentamiento con la tripulación: antes le sirvieron 33 tragos

  2. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas
    2

    “El dolor me inunda”. La cuidadora de la orca de Mundo Marino llora su muerte y se defiende de las críticas

  3. Un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones
    3

    “El sacrificio de una vida”: un productor denunció el faltante de más de 100 vacunos valuados en $145 millones

  4. El hijo de Batistuta se consagró tricampeón como DT: la oposición de su papá y una lección de vida
    4

    Lucas Batistuta, tricampeón en la Liga de Reconquista como DT: la lección de vida de su papá y la promesa que ahora le debe cumplir

Cargando banners ...