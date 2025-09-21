LA NACION

Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 22 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 27;

  1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para Rosario para el 22 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 22 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 19:09.

Pronóstico del tiempo en Rosario para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

