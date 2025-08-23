LA NACION

Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 24 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 19;

El pronóstico del tiempo para Rosario para el 24 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 24 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 24 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:36 y se pone a las 18:56.

Pronóstico del tiempo en Rosario para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

