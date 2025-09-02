Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 3 de septiembre, la temperatura rondará entre 15 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 3 de septiembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:01.
Pronóstico del tiempo en Rosario para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
