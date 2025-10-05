Clima en Rosario hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 6 de octubre, la temperatura rondará entre 15 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Rosario, indica que hoy 6 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Rosario presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:48 y se pone a las 19:16.
Pronóstico del tiempo en Rosario para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
Así está la tabla de precios de la construcción en octubre 2025
- 2
“Hola, ¿qué tal?“. Saludo y carta bien argentina para un restaurante que triunfa en un enclave único en Europa
- 3
Hay alerta amarilla por tormentas y vientos para este domingo 5 de octubre: las provincias afectadas
- 4
Toyota lanza en los próximos meses su SUV más barato en el país: cómo será