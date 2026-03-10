LA NACION

Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 11 de marzo, la temperatura rondará entre 16 y 30; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 11 de marzo
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 11 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 11 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:03 y se pone a las 19:32.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. J. K. Rowling y Martín Caparrós encienden el debate en redes sociales
    1

    Fútbol, guerra y poder: J. K. Rowling y Martín Caparrós encienden el debate en redes sociales

  2. Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado
    2

    Una automotriz lanza la nueva versión de su pickup con precio y equipamiento confirmado

  3. La historia de amor jamás contada entre Andrea del Boca y Sofovich: “¿Si estamos enamorados? Ojalá"
    3

    La historia de amor jamás contada de Andrea del Boca y Gerardo Sofovich: “¿Si estamos enamorados? Ojalá"

  4. Le jugaron una broma de mal gusto a su profesor de secundaria y murió
    4

    Le jugaron una broma de mal gusto a su profesor de secundaria y murió