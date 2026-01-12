Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 13 de enero, la temperatura rondará entre 20 y 32;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 13 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:10 y se pone a las 20:22.
Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 32 grados.
A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
AFAGate: Tapia indemnizó con US$14 millones a una intermediaria española por el Prode y la “Liga Virtual”
- 2
Incendios en Chubut: una mudanza y un conflicto por tierras, una de las hipótesis sobre el origen del fuego
- 3
Suspendieron a un médico de un hospital bonaerense por difundir mensajes antisemitas en redes sociales
- 4
Crimen de un argentino en Tulum: se confirmó la hipótesis del narcomenudeo y detuvieron a dos sospechosos