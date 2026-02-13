Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de febrero, la temperatura rondará entre 19 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 14 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:41 y se pone a las 20:02.
Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
- 1
Un fondo inversor liderado por José Luis Manzano adquirió El Universo, uno de los diarios más importantes de Ecuador
- 2
Tiene 366 empleados: incertidumbre por el futuro de una algodonera que lleva meses sin trabajar
- 3
Deepak Chopra en el ojo de la tormenta: abordaron al gurú en un aeropuerto, “No hubo ninguna mala conducta. Cero”, dijo
- 4
Luciano Castro confirmó que está internado: cómo se encuentra y por qué tomó la decisión