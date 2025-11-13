LA NACION

Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 14 de noviembre, la temperatura rondará entre 16 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 14 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 14 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 14 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:58 y se pone a las 19:48.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. ¿Por qué el campeón del mundo solo juega amistosos "chatarra"?
    1

    Billetera mata rival: ¿por qué el campeón del mundo solo juega amistosos “chatarra”?

  2. Pasó 15 años en hogares y expone una falla del sistema que busca proteger a los niños
    2

    Pasó 15 años en hogares y expone una falla del sistema que busca proteger a los niños: “No tienen que alejarnos de toda nuestra familia”

  3. El duro testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa sobre cómo fue reconocer el cuerpo de su hijo
    3

    El desgarrador testimonio de la madre de Fernando Báez Sosa sobre cómo fue reconocer el cuerpo de su hijo

  4. El Gobierno incorpora novedades para privatizar 9000 kilómetros
    4

    El Gobierno incorpora novedades para privatizar 9000 kilómetros de rutas

Cargando banners ...