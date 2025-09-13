LA NACION

Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 21;

El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 14 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 14 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:09 y se pone a las 18:58.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

