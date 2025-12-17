LA NACION

Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 18 de diciembre, la temperatura rondará entre 19 y 34;

El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 18 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 18 de diciembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 28 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:52 y se pone a las 20:16.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.

A la noche, el clima rondará los 28 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
