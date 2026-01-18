LA NACION

Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 19 de enero, la temperatura rondará entre 14 y 26;

El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 19 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 19 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:16 y se pone a las 20:20.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

