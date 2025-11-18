LA NACION

Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 19 de noviembre, la temperatura rondará entre 16 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 19 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 19 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 19 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:55 y se pone a las 19:52.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa
    1

    Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa

  2. Murió Ignacio Fernández Madero: el adiós a uno de los personajes más queridos del rugby argentino
    2

    Murió Ignacio Fernández Madero: el adiós a uno de los personajes más queridos del rugby argentino

  3. Revés para Alberto Fernández: confirmaron su procesamiento por el fraude de los seguros
    3

    Revés para Alberto Fernández: confirmaron su procesamiento por el fraude de los seguros

  4. La hipótesis de los investigadores sobre qué podría haber desencadenado la explosión del polígono industrial
    4

    Explosión en Ezeiza: sospechan que un barril de fósforo roto podría haber desencadenado el siniestro del parque industrial

Cargando banners ...