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Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 22 de marzo, la temperatura rondará entre 10 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 22 de marzo
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 22 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 22 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:12 y se pone a las 19:18.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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