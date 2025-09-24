Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 25 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 25 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 21;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 25 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:54 y se pone a las 19:06.
Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..