LA NACION

Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 27 de agosto, la temperatura rondará entre 11 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 27 de agosto.
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 27 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 27 de agosto el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:33 y se pone a las 18:46.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La ciencia busca respuestas a las proezas de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords
    1

    “El sujeto perfecto”: la ciencia busca desentrañar el secreto de la atleta que, a los 92 años, sigue rompiendo récords

  2. La razón por la que cada vez más cartoneros abandonan la actividad
    2

    “Antes me alcanzaba para sostener a mi familia y ahora no”: cada vez más recuperadores urbanos pierden su trabajo o ya no les alcanza para vivir

  3. Escándalo en el aula: una profesora fue filmada robando dinero de las carteras de sus propias alumnas
    3

    Escándalo en el aula: una profesora fue filmada robando dinero de las carteras de sus propias alumnas

  4. El nuevo programa de Tamara Pettinato y su polémico nombre, inspirado en Alberto Fernández
    4

    El nuevo programa de Tamara Pettinato y su polémico nombre, inspirado en Alberto Fernández

Cargando banners ...