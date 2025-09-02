LA NACION

Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 3 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 17;

El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 3 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 3 de septiembre el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 07:24 y se pone a las 18:51.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 8 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

