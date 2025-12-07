Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 8 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 8 de diciembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:50 y se pone a las 20:09.
Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
