LA NACION

Clima en Venado Tuerto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 9 de diciembre, la temperatura rondará entre 15 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 9 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Venado Tuerto para el 9 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Venado Tuerto, indica que hoy 9 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Venado Tuerto se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:50 y se pone a las 20:10.

Pronóstico del tiempo en Venado Tuerto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica
    1

    La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica

  2. Rige una alerta naranja por tormentas para este lunes y la máxima no superará los 30 grados
    2

    Hay alerta naranja por tormentas para este lunes 8 de diciembre: las provincias afectadas

  3. Los países de la Unión Europea aprueban el endurecimiento de su política migratoria
    3

    Los países de la UE aprueban el endurecimiento de su política migratoria

  4. A cuánto cotiza el dólar blue y oficial este lunes 8 de diciembre
    4

    Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 8 de diciembre

Cargando banners ...