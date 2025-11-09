LA NACION

Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 10 de noviembre, la temperatura rondará entre 16 y 30;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 10 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 10 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 10 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 41 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:20 y se pone a las 19:42.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 30 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Encontraron autos abandonados con un valor incalculable en “una cápsula del tiempo” olvidada hace años
    1

    Encontraron autos abandonados con un valor incalculable en “una cápsula del tiempo” olvidada hace años

  2. Cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir
    2

    Salud: cuestionan un estudio que analizó los efectos de un popular suplemento para dormir

  3. El crimen de Strzyzowski: la esposa de Sena atacó a cinco agentes penitenciarias
    3

    La esposa de Sena atacó a cinco agentes penitenciarias y fue trasladada a una celda individual

  4. Un motociclista murió tras ser atropellado por un camionero, que lo tiró de la moto luego de una discusión
    4

    Tragedia en Azul: un motociclista murió atropellado por un camionero tras una discusión

Cargando banners ...