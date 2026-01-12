LA NACION

Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 13 de enero, la temperatura rondará entre 22 y 35;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 13 de enero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 13 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 13 de enero el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 20:18.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Tapia indemnizó con US$14 millones a una intermediaria española por el Prode y la “Liga Virtual”
    1

    AFAGate: Tapia indemnizó con US$14 millones a una intermediaria española por el Prode y la “Liga Virtual”

  2. “La libertad no existe si un niño vivirá 11 años menos que otro solo por dónde nació"
    2

    “No saben qué tipo de agua toman”: el drama de un millón de niños que crecen en 6000 barrios de todo el país

  3. Suspendieron a un médico de un hospital bonaerense por difundir mensajes antisemitas en redes sociales
    3

    Suspendieron a un médico de un hospital bonaerense por difundir mensajes antisemitas en redes sociales

  4. Una mudanza y un conflicto por tierras, una de las hipótesis sobre el origen del fuego
    4

    Incendios en Chubut: una mudanza y un conflicto por tierras, una de las hipótesis sobre el origen del fuego

Cargando banners ...