Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 15 de agosto, la temperatura rondará entre 6 y 20;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 15 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 15 de agosto el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:49 y se pone a las 18:55.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

