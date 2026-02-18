Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 19 de febrero, la temperatura rondará entre 25 y 35;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 19 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 27 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:02 y se pone a las 19:59.
Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 35 grados.
A la noche, el clima rondará los 30 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor
Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:
- Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
- Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
- Protegerse del sol.
- Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
- 1
Donald: de sus últimos problemas de salud a sus ganas de seguir cantando y el flechazo que sintió por su mujer
- 2
Stellantis frena la producción en su fábrica de Buenos Aires
- 3
Así aterrizó el Hércules de la Fuerza Aérea Argentina que tuvo una emergencia cuando volaba hacia Europa
- 4
Milei avaló una ola de ataques de tuiteros libertarios contra Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate