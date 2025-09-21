Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 22 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 27;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 22 de septiembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 42 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:07 y se pone a las 19:13.
Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
