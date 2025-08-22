LA NACION

Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 23 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 19;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 23 de agosto.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 23 de agosto.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 23 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 34 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:41 y se pone a las 18:59.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La droguería sospechada de coimas que creció con contratos estatales y nexos políticos
    1

    Los negocios de la Suizo Argentina | La droguería sospechada de coimas que creció con contratos estatales y nexos políticos

  2. ¿A cuánto cotizan el dólar blue y el oficial este viernes 22 de agosto?
    2

    A cuánto cotizó el dólar este viernes 22 de agosto

  3. Milei dijo que “Spagnuolo jamás le hizo un comentario” sobre el caso de los audios
    3

    Milei dijo que “Spagnuolo jamás le hizo un comentario” sobre el caso de los audios donde se revelan presuntas coimas

  4. Un auto deportivo de lujo chocó contra tres camiones y terminó incrustado bajo uno de los vehículos
    4

    Un Porsche chocó contra tres camiones frente al Monumental y terminó incrustado bajo uno de los vehículos

Cargando banners ...