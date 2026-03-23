LA NACION

Clima en ciudad de Santiago del Estero hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 24 de marzo, la temperatura rondará entre 14 y 25; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 24 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Santiago del Estero para el 24 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Santiago del Estero, indica que hoy 24 de marzo el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Santiago del Estero se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:22 y se pone a las 19:25.

Pronóstico del tiempo en Santiago del Estero para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Se mudó a la Patagonia, empezó con pocas vacas y hoy tiene un exitoso emprendimiento
    1

    Maneja 120 hectáreas: se mudó a la Patagonia, empezó con pocas vacas y hoy tiene un exitoso emprendimiento

  2. Un gigante de las herramientas deja de producir en Santa Fe
    2

    Un gigante de las herramientas deja de producir en Santa Fe

  3. Por problemas para cobrar créditos, los bancos aceleran el cierre de sucursales
    3

    Por problemas para cobrar créditos, los bancos aceleran el cierre de sucursales

  4. Hidrovía: un contrato de US$10.000 millones y solo dos gigantes en carrera
    4

    Iñaki Arreseygor, director de la Agencia de Puertos: “Hay que licitar la Hidrovía; si llegara el peronismo nuevamente, sería difícil que vuelva al sector privado”